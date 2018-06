La Cremonese si fa avanti per Vaisanen

E' un tentativo in extremis quello operato dalla Cremonese per cercare di trattenere in Italia Sauli Vaisanen.

Il difensore finlandese, 24 anni appena compiuti, la scorsa estate ha sottoscritto un contratto quinquennale con la Spal, ma con gli estensi ha trovato davvero poco spazio.

Lo scandinavo ha mercato all'estero, si parla per lui di un forte interessamento da parte dell'Hajduk Spalato, ma la mossa dell'ambiziosa società grigiorossa potrebbe portarlo a spostarsi di 200 chilometri soltanto anziché andare in Croazia. Prossime giornate decisive.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 18:45