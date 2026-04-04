La crisi infinita di Ben Shelton: eliminato a Houston da Tirante e i tifosi l'invitano a ritirarsi

Bufera sull'ex "Bulletto", protagonista di un'altra sconfitta anticipata in Texas, dove era testa di serie numero 1: i problemi alla spalla e le difficoltà sulla terra rossa.

Che sta succedendo a Ben Shelton? Il 23enne di Atlanta, grande speranza del tennis statunitense per il presente e per il futuro, non riesce a uscire dal tunnel in cui s’è infilato dopo aver vinto l’ATP 500 di Dallas in finale su Taylor Fritz. Un trionfo pagato a caro prezzo, visto che proprio in quella circostanza (era metà febbraio) l’ormai ex “Bulletto” del circuito ha rimediato un problema alla spalla che non gli ha impedito di vincere il torneo, annullando per giunta tre matchpoint al connazionale, ma che ne ha condizionato il rendimento nei tornei successivi. L’ultima figuraccia a Houston, dove era campione in carica.

Houston, il clamoroso ko di Shelton contro Tirante

Sulla terra rossa Shelton non è mai stato un fulmine di guerra e a maggior ragione l’ha ribadito adesso nei quarti di finale dell’ATP 250 texano, dove era testa di serie numero 1, oltre che il giocatore più atteso. Ben, retrocesso in nona posizione in classifica dopo essersi arrampicato fino alla quinta a novembre, quando è stato protagonista alle ATP Finals di Torino, è stato eliminato in rimonta da un outsider, l’argentino Thiago Agustin Tirante, terraiolo incallito ma non certo un giocatore imbattibile, visto che è piazzato all’83mo posto del ranking. A completare la giornataccia made in USA la sconfitta di Learner Tien contro un altro argentino, Roman Burruchaga, figlio di Pedro, campione del mondo con Maradona a Messico 1986.

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“Bulletto” in crisi: Houston segue Indian Wells e Miami

A far rumore, però, è stata soprattutto l’ennesima debacle di Shelton. Nonostante la vittoria del primo set al tie-break (7-5), l’americano non ha mai dato l’impressione di avere il controllo del match. Nel secondo set, dopo aver perso il servizio – la sua ultima arma vincente – non è riuscito a riprendersi (3-6) e la storia s’è ripetuta nella terza e decisiva frazione, persa sul punteggio di 4-6. Mesta uscita di scena, dunque, per il campione a stelle e strisce. Un’eliminazione “anticipata” che si aggiunge a quelle rimediate alla seconda partita di Indian Wells contro Tien e al ko al debutto a Miami contro Shevchenko.

L’invito dei fan: “Molla tuo padre e cambia allenatore”

Se i tifosi di Houston l’hanno comunque applaudito dopo la partita, sui social Shelton è finito al centro di polemiche e critiche feroci. Diversi fan l’hanno scaricato. Qualcuno addirittura l’ha invitato a ritirarsi o a cambiare sport: “È ora che Shelton si ritiri, forse il pickleball è il suo sport ideale“. “Nei game in cui risponde non è un top 10, non è neanche un top 1000”, un altro affondo. “È ora che cresca e abbia un allenatore che non sia suo padre“, l’invito di un altro utente. “Forse è tornato troppo presto”, un altro messaggio. Insomma, è bufera sull’ex “Bulletto”, passato in pochi mesi dalle ambizioni di grandeur a un presente fatto di sconfitte in serie.