La Croazia ha vinto la Coppa Davis 2018, l'ultima con il vecchio format. Allo stadio Pierre Mauroy, Marin Cilic ha conquistato il punto della vittoria contro la Francia, superando per 7-6 6-3 6-3, in due ore e 19 minuti di partita, Lucas Pouille.

I croati si sono aggiudicati così l'insalatiera per la seconda volta nella loro storia. Gli altri punti sono quelli di Borna Coric, che venerdì aveva battuto per 6-2 7-5 6-4 Jeremy Chardy, e dello stesso Marin Cilic, che lo stesso giorno aveva sconfitto per 6-3 7-5 6-4 Jo-Wilfried Tsonga. Della coppia Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut l'unico punto francese.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 18:05