La Croazia non va: pari in Azerbaigian

Prosegue senza ostacoli la marcia del Belgio, unica formazione a punteggio pieno nel girone di qualificazione ad Euro 2020 insieme a Italia e Spagna. La squadra di Martinez ha travolto la Scozia a domicilio per 4-0 (un gol anche per Lukaku) ed ha ormai la qualificazione in tasca a +11 con ancora quattro partite da giocare.

Si riscatta la Germania dopo la sconfitta contro l’Olanda, mentre è clamoroso l’1-1 tra i vice campioni del mondo della Croazia e l’Azerbaigian, risultato che complica la morsa dei croati verso il bagno per festeggiare.

Gruppo C

Estonia-Olanda 0-4

Irlanda del Nord-Germania 0-2

Classifica: Germania, Irlanda del Nord 12; Olanda 9; Bielorossia 3; Estonia 0

Gruppo E

Azerbaigian-Croazia 1-1

Ungheria-Slovacchia 1-2

Classifica: Croazia 10; Slovacchia, Ungheria 9; Galles 6; Azerbaigian 1

Gruppo G

Polonia-Austria 0-0

Lettonia-Macedonia 0-2

Slovenia-Israele 3-2

Classifica: Polonia 13; Slovenia 11; Austria 10; Macedonia, Israele 8; Lettonia 0

Gruppo I

Russia-Kazakistan 1-0

San Marino-Cipro 0-4

Scozia-Belgio 0-4

Classifica: Belgio 18; Russia 15; Kazakistan, Cipro 7; Scozia 6; San Marino 0



SPORTAL.IT | 09-09-2019 23:56