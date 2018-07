La Croazia raggiunge la Russia: quarto inedito

Quattro ore di calcio non sono bastate per decidere il secondo quarto di finale di Russia 2018. Dopo Uruguay-Francia, dall’altra parte del tabellone domenica si affronteranno i padroni di casa della Russia e la Croazia, che hanno avuto la meglio dopo i rigori su Spagna e Danimarca. Partite tutt’altro che memorabili sul piano tecnico, che hanno regalato poche emozioni durante i regolamentari, prima di un finale palpitante. Qualcosa di più comunque si è visto in serata, dove la Croazia ha impedito ai danesi di eguagliare il miglior risultato della propria storia in un Mondiale, i quarti di finale toccati in Francia nel ’98. L’1-1 che durerà fino ai rigori si decide già dopo 5’: al 2’ la sblocca Mathias Jorgensen con doppia deviazione di Vida e Subasic, poi Mandzukic ristabilisce la parità su invito, deviato, di Vrsaljko.

La Croazia sembra poter prendere il largo, ma si spegne dopo un discreto primo tempo. Nella ripresa e nei supplementari vincono tattica e paura, fino all’occasionissima sprecata al 119’ da Modric, che sbaglia un rigore concesso per fallo su Rebic. Si va ai rigori, dove si assiste alla sagra dell’errore: sbagliati la metà di quelli tirati, Schmeichel e Subasic eroi tra tuffi e parate con i piedi, decisivi l’errore di Nicolai Jorgensen e la trasformazione di Rakitic.



SPORTAL.IT | 01-07-2018 23:20