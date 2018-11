La Croazia si vendica contro la Spagna

La Croazia sconfigge la Spagna al 93esimo e vendica così la sconfitta subita per 6-0 dalle Furie Rosse.

Dopo un primo tempo monotono, a parte una conclusione di Perisic deviata da de Gea sul palo, la ripresa è ricca di emozioni.

Passano in vantaggio gli uomini di Dalic con Kramaric, che approfitta di un clamoroso errore di Sergi Roberto.

Bastano 60 secondi agli ospiti per trovare il pareggio con Ceballos.

Al 69esimo nuovo vantaggio dei padroni di casa con Jedvaj di testa, ma dopo 9 minuti ecco il nuovo pareggio della formazione di Luis Enrique su calcio di rigore realizzato da Sergio Ramos.

La Croazia vuole la vittoria che arriva grazie a Jedvaj che mette a segno la sua doppietta personale in pieno recupero: dopo una parata di de Gea, la palla arriva all’ex Roma che appoggia in rete.

Vittoria dei vice campioni del Mondo che fa rimanere in bilico il girone 4 della League A che vede ora la Spagna al comando con 6 punti e con Croazia e Inghilterra a quota 4 con una partita in meno che le vedrà di fronte per decidere chi approderà alle Final Four e chi retrocederà in League B.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 23:20