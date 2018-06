La Croazia spaventa l'Argentina

La Croazia sfrutta l’assist offerto dalla disastrosa Argentina e si candida per il primato nel gruppo D di Russia 2018. A Kaliningrad la squadra di Dalic ha regolato per 2-0 la Nigeria, non steccando quindi l’importante gara d’esordio. Protagonista del match è stato lo juventino Mario Mandzukic, parso tutt’altro che stanco dopo la lunga stagione in bianconero.

L’attaccante ha messo lo zampino in entrambe le reti, con un colpo di testa in tuffo al 33’ su calcio d’angolo, prima della deviazione decisiva nella propria porta di Etebo e si è poi procurato il rigore della sicurezza a metà ripresa, trasformato da Modric. Prima e dopo, quasi solo Croazia, parsa di un’altra categoria rispetto alla squadra più giovane del Mondiale, graziata più volte dagli errori degli attaccanti avversari, in particolare Kramaric. La Croazia si giocherà qualificazione e primato giovedì contro l’Argentina.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 23:25