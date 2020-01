 La crociata di Pistocchi spacca il mondo-Juventus

Che Maurizio Pistocchi sia un “sarrista” doc non è una novità: è stato estimatore del tecnico di Figline quando allenava il Napoli e non ha cambiato idea nè dopo il suo passaggio al Chelsea nè ora che guida la Juventus. L’amore sportivo del giornalista di Mediaset per Sarri però lo spinge a volte a scrivere peana eccessivi per l’allenatore e stavolta anche ad inciampare in paragoni azzardati nel tentativo di combattere la sua “crociata”.

IL PARAGONE – Per Pistocchi Sarri non solo è tra i migliori tecnici in assoluto d’Italia, se non il migliore, e nettamente superiore al suo predecessore Allegri ma ha fatto anche meglio di Guardiola nel primo anno al City dello spagnolo.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset scrive: “Guardiola, nel suo 1^anno al City perse 4 volte nelle prime 21 partite di Premier-arrivò 3^-fu eliminato agli 8ttavi di Champions dal Monaco, non vinse niente. Ma i “capiscers” criticano Sarri, che ha perso 2 partite su 21, è in semi-finale di C.Italia e agli 8ttavi di Champions”.

LE REAZIONI – Numeri che non convincono però la stragrande maggioranza del tifo bianconero. Sarri è più che mai in discussione sia per i risultati che per le improvvide parole dette dopo il ko di Napoli.

LA DIFFERENZA – C’è chi nota: “Dovresti però ammettere che Sarri , differentemente da Guardiola , ha preso una Juve che viene da 8 – dico otto – scudetti consecutivi, con organico nettamente superiore alla altre” o anche: “La critica, anche di molti juventini, non è ai risultati, ma al gioco, se si guardassero i risultati allora Allegri ha fatto meglio e veniva criticato per il gioco nonostante i risultati”.

LA MEDIA – Un follower scrive: “Lo scorso anno parlavi di medie punti per confrontare Ancelotti e Sarri. Ora no. Dopo 21 giornate, l’Inter di Conte ha 48 punti (gli stessi del Napoli di Ancelotti) ma la Juve ne ha 9 in meno; Allegri aveva vinto anche una Supercoppa”.

IL GIOCO – La tesi di Pistocchi non convince: “Non paragoniamo cose incomparabili, su. In ogni caso da sarri volevano il bel gioco, dominante. Finora non ne hanno avuto” o anche: “La Juventus di Sarri ha giocato bene e meritato soltanto il primo tempo contro il Napoli a Torino; 60 minuti contro l’Inter a San Siro e contro l’Udinese (che schierava 9 panchinari) in Coppa Italia. Per il resto pessimo gioco, stile Juve di Allegri“.

ISOLATI – Isolate le voci che sposano la tesi del giornalista: “Completamente d’accordo con te e aggiungo che nonostante la rosa sia di altissima qualità ad ora Sarri si è dovuto arrangiare di ciò che ha trovato al suo arrivo in quanto non è stato fatto nessun acquisto concordato con lui.. “.

SPORTEVAI | 31-01-2020 09:03