La crono va a Rohan Dennis, Yates tiene

Il corridore australiano Rohan Dennis (BMC Racing Team) ha vinto la sedicesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, la Cronometro Individuale Trento-Rovereto di 34,2 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tony Martin (Team Katusha Alpecin) e Tom Dumoulin (Team Sunweb).

Simon Yates (Mitchelton – Scott), giunto a 1'37" dal vincitore, è ancora la maglia rosa di leader della classifica generale.

"Sono veramente felice. Mi sentivo bene nella prima parte di gara. Ho mantenuto un buon ritmo. Cercavo di stare in posizione aerodinamica. Ero finito negli ultimi dieci chilometri. Essere in testa dopo la crono cambia la mia tattica per le tappe rimanenti. Potrei correre in modo più difensivo" ha detto Yates.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 16:00