La Curva Sud della Juventus reagisce

Beppe Franzo, leader storico della Curva Sud della Juventus e presidente dell'associazione 'Quelli di via Filadelfia', ha parlato ai microfoni di RMC Sport.

"Si dimentica troppo facilmente che per anni e anni si è infierito sulle vittime bianconere, ma questo sembra non interessare, abbiamo visto e letto tanti striscioni contro i nostri caduti – ha sottolineato -. Vorrei inoltre ricordare che solo un anno fa, nella giornata della memoria per le vittime dello stadio Heysel abbiamo ospitato il presidente del museo del Grande Torino e un dirigente della società granata".

Il tifoso bianconero ha poi parlato dell'attuale sciopero della Curva Sud. "Più che uno sciopero la definirei una presa di posizione – ha puntualizzato -: sottolineo che a tutti noi piange il cuore nello stare seduti e nel non tifare, ma sono stati aumentati sia i prezzi degli abbonamenti che quelli dei biglietti, e non tutti i ragazzi se li possono permettere. Stiamo comunque trattando per riportare il calore allo stadio".

SPORTAL.IT | 26-10-2018 22:20