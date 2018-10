Udinese-Juventus: dal crack di Del Piero al 5 maggio a Cr7

Pensi allo stadio Friuli (oggi Dacia Arena), pensi a Udinese-Juventus ed è impossibile non abbinare la trasferta che si apprestano a giocare i bianconeri di Allegri ai ricordi, belli e brutti della storia recente della Vecchia Signora. Sabato, alle ore 18, Cristiano Ronaldo e compagni proveranno a fare filotto, ottava vittoria in campionato consecutiva, decima da inizio stagione. Proprio su quel campo dove si è consumato il mito, la gioia, la festa del 5 maggio juventino. Anno 2002, le cronache ci hanno detto tutto e di più. Di uno scudetto che sembrava destinato nelle mani dell’Inter di Ronaldo e che invece è finito sul petto di Del Piero e Trezeguet, gli autori dei due gol che in pochi minuti, a inizio partita, archiviarono la pratica Udinese, che aveva poco o nulla da chiedere all’ultima giornata di quel campionato.

A qualche centinaio di chilometri di distanza invece l’Olimpico di Roma era teatro della “tragedia sportiva” vissuta dall’Inter di Cuper che con lo scudetto in tasca capitolò 4-2 sotto i colpi di Poborsky e le scelleratezze di Gresko. La Juventus di Lippi, al suo secondo mandato in panchina, fece festa portando in trionfo il suo trascinato, Alex Del Piero. Pinturicchio che su quel campo pianse lacrime amare l’8 novembre 1998, il giorno prima del suo compleanno, al 92′ di un Udinese-Juventus che segnò la sua carriera. Il ginocchio che fa crack, una stagione finita, per lui e per la Juve che da quello choc non si seppe più riprendere in un’annata balorda che vide poi l’esonero di Lippi, la chiamata di Ancelotti, e una qualificazione all’allora Coppa Intertoto quasi come una punizione.

Udine comunque resta un campo amico per la Vecchia Signora dall’alto delle 26 vittorie su 45 sfide giocate. A cominciare dal 6-2 dello scorso anno con tripletta di Khedira (oggi nuovamente ko) e grande reazione della squadra di Allegri in 10 per il rosso a Mandzukic col risultato in bilico. Ci pensò invece Bonucci a salvare l’1-1 pareggiando il vantaggio di Zapata l’anno prima. Altra goleada, tutta nel primo tempo, nel 2015/2016 quando Dybala, ancora Khedira e Alex Sandro vendicarono il colpaccio che l’Udinese aveva fatto allo Stadium nella prima giornata di andata nella stagione della falsa partenza e della rimonta rabbiosa sul Napoli di Higuain e Sarri. Andando a ritroso si entra in epoca Conte col 2-0 del 2013-2014 con gol di Giovinco e Llorente. Formica Atomica protagonista anche l’anno prima con una doppietta nel 4-1.

Per ritrovare una delle 5 vittorie dell’Udinese in casa bisogna andare indietro ai tempi di Sanchez e Di Natale, protagonisti nel 2009/2010 del 3-0 che travolse la Juve allo sbando di Zaccheroni. Può succedere di nuovo? Difficile vista la forza della corazzata di Allegri.

04-10-2018