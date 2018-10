La dedica speciale di Moreno Longo

Come prima vittoria della stagione non c’è male. Il Frosinone sbanca il campo della Spal, dove aveva sofferto anche l’Inter, ottenendo il successo più largo della propria breve storia in Serie A, dove mai si era imposto con tre gol di scarto.

Pur volendo evitare i luoghi comuni è difficile non dire che il campionato dei ciociari sia iniziato al “Mazza”.

Moreno Longo, però, dissente: “Oggi abbiamo raccolto i frutti di quanto seminato nelle ultime partite contro Genoa, Torino ed Empoli, dove si era vista una crescita evidente – ha dichiarato il tecnico torinese a fine gara – Siamo entrati nella categoria, oggi siamo stati compatti e determinati senza regalare nulla”.

Premiata quindi la scelta del lungo ritiro, voluto dal presidente Stirpe: “Stare insieme ci è servito – ammette Longo, difeso a spada tratta della società anche nei momenti più difficili – Dedico questo successo al nostro presidente, di figure così nel calcio ce ne sono poche".

