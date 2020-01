La Dinamo Sassari saluta Jamel McLean

"La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con Jamel McLean. Al giocatore gli auguri della società per il prosieguo della sua carriera". Con queste parole la società isolana ha ufficializzato il divorzio dal giocatore nato a Brooklyn nel 1988.

La notizia era nell'aria già nei giorni scorsi, tanto che coach Gianmarco Pozzecco aveva commentato: "Il fatto che Jamel se ne sia andato ci mette in una condizione che ci si deve rimboccare le maniche e stringere i denti: per la verità oggi ero un po’ pessimista, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Sono clamorosamente contento perché questa era una partita complicata e abbiamo dato un segnale. Stiamo lavorando per riuscire a coprire questo buco, anche se oggi abbiamo avuto segnali confortanti. Vorremmo prendere un giocatore che possa aiutare la squadra, ma non c’è fretta; oggi Paolino e Daniele hanno dato il loro, ma ci serve un altro giocatore che possa ricoprire il ruolo di 4 e 5".

SPORTAL.IT | 13-01-2020 16:04