La Dinamo vince, la struggente dedica di Pozzecco

La Dinamo Sassari batte di 20 i polacchi di Torun e fa un bel passo in avanti nel girone di Champions League.

Il coach dei sardi Gianmarco Pozzecco è soddisfatto, ma anche commosso nella dedica per la vittoria: "Questa partita volevamo dedicarla a Luca Ruggiu, il nostro tifoso che ci ha lasciato prematuramente, personalmente non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma sappiamo tutti quanto fosse legato a questa società".

Poi sulla partita: "Siamo contenti per la vittoria di oggi, abbiamo affrontato la gara bene, con il giusto piglio e difendendo con una buona continuità con una squadra che di solito segna tantissimo. Non è semplice giocare questo tipo di partite, sono molto contento per Jerrells, ha giocato una partita vera ed intensa fin dall’inizio ed è questo il Curtis che vogliamo”.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 23:36