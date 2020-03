La doppia proposta di Frank Vitucci

Frank Vitucci non si tira indietro nell'esporre il proprio punto di vista in un frangente così delicato. "Ce ne faremo una ragione se non si riuscirà a terminare la stagione. Questo scudetto, se non si uscisse a breve dall’emergenza, può non essere assegnato, e si azzereranno le retrocessioni. Iberniamo tutto, lasciamo un ranking utile per le coppe europee" ha detto al Corriere dello Sport.

"Per me la salute e l’integrità, sono sacre. Nel basket e altri sport ho sentito frasi che non condivido. Giusto fermarsi. Tyler Stone ha deciso di andarsene prima che la società parlasse con i ragazzi" ha aggiunto il coach dell'Happy Casa Brindisi.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 12:57