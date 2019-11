La Dorna mette all'angolo Lorenzo: "Pensi al futuro"

Il capo della Dorna Carmelo Ezpeleta ai microfoni di Motorsport-Total.com mette all'angolo Jorge Lorenzo dopo un 2019 da incubo: "Lorenzo deve prendere una decisione. Vado molto d’accordo con lui e lo adoro, ma deve pensare a ciò che vuole nella sua vita. Se gli fa male la schiena, è così".

Il suo invito è smettere per tornare in forma: "Jorge deve pensare se può recuperare e quando o se ciò non è possibile. É importante per lui e per il campionato. Non mi piace vedere così un pilota così bravo. Se è in cattive condizioni dopo l’incidente di Assen, allora deve pensare al passaggio successivo e considerare se non sia il caso di fermarsi. Mi rattrista vederlo così".

SPORTAL.IT | 07-11-2019 14:34