La dottoressa di Zanardi: "Grande emozione quando ha parlato"

A “Corriere Della Sera” ha parlato la dottoressa Federica Alemanno specialista in awake surgery ricordando il risveglio di Zanardi dopo l’incidente di giugno: “L’awake surgery è la chirurgia da svegli. È una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un’inevitabile intervento chirurgico”

E poi: ” È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Lui c’era e ha comunicato con la sua famiglia”.

OMNISPORT | 12-01-2021 15:26