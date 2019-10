La Ducati conferma l'interesse per Marc Marquez

Il direttore sportivo di Ducati Corse Paolo Ciabatti confessa che Marc Marquez è il sogno proibito per la scuderia di Borgo Panigale: "A chi non piace Marquez? A tutti piace. C’è solo un marchio che non pensa di averlo, per ovvie ragioni, ed è Yamaha. Tutti i team vorrebbero averlo, ma Honda sa che lui fa la differenza, perché se guardiamo dove sono le altre Honda… La cosa più logica è che la Honda continui con Marc, senza di lui non hanno un’opzione valida per provare a vincere", le sue parole ad As.

"Marc Marquez è colui che fa la differenza… Ha due opzioni. Essere la bandiera Honda per tutta la sua vita. O dimostrare che puoi vincere con un altro costruttore, ma questa è una motivazione personale", ha spiegato Ciabatti.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 10:40