La Ducati mette di mezzo Valentino Rossi

Due moto sul podio nel Gp di casa non è cosa da tutti i giorni. In Ducati ce ne sarebbe abbastanza per festeggiare il trionfo del Gp del Mugello, dove alla prima vittoria di Jorge Lorenzo con la scuderia di Borgo Panigale si è aggiunto il secondo posto di Andrea Dovizioso. Eppure, all’indomani, in Scuderia ci sono più volti tesi che sorridenti. Colpa dello sfogo post-gara di Lorenzo, che ha ufficializzato l’addio, ma anche del contatto tra Danilo Petrucci e Marc Marquez, costato al ternano un probabile terzo posto.

Intervenuto a Radio 24 alla trasmissione 'Tutti convocati', Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, non è andato per il sottile commentando la condotta di gara del campione del mondo: “Io sono d'accordo con Claudio Domenicali sul fatto che Marquez sia un pilota dal talento immenso che però ha dimostrato in diverse occasioni, come in Argentina, che non si cura particolarmente degli altri piloti in pista. Se deve fare un entrata la fa, spesso facendo così fa sponda sul pilota all'interno del quale sta entrando e credo che non sia giusto. Marc ha la capacità di rimanere in piedi anche in condizioni in cui gli altri piloti probabilmente andrebbero in terra, è probabilmente il miglior pilota in questo momento in MotoGP, ma credo che debba avere un po' più di rispetto per i colleghi”.

“Danilo ha perso 5/6 posizione e ha dovuto rimontare – ha continuato Ciabati – Così facendo, lo sapete bene, si stressano molto le gomme e quindi è arrivato in terza posizione ma, avendo purtroppo rovinato le gomme, ha poi dovuto calare. Era una gara molto importante, per noi avere tre Ducati sul podio sarebbe stato un sogno. Crediamo che qualche cosa debba essere fatto affinché Marc si renda conto che gli altri piloti hanno diritto di non essere usati come sponde per fare le sue traiettorie”.

Ma non finisce qui, perché Ciabatti ne ha pure, anche se indirettamente, per Valentino Rossi: “Aggiungo una nota che potrà sembrare polemica però il problema è anche che i giudizi su certi comportamenti dei piloti, secondo me, vengono influenzati da chi è il pilota, tra virgolette ‘colpevole’ tra e chi è la vittima. Ha colpito Petrucci e va bene, ma sono sicuro, magari sbaglio, che se la stessa cosa al primo giro del Gran Premio d'Italia fosse successa con Marquez che entrava su Valentino Rossi e lo buttava giù, sarebbe finito sotto under investigation, invece non è stato neanche posto sotto under investigation. Questo è quello che mi sorprende tantissimo… Almeno dite che è una cosa che state valutando. Non è successo e questo ci lascia veramente perplessi”.

Infine, una battuta sull’addio di Lorenzo e sulla scelta del sostituto: “Per far venire Jorge in Ducati ci siamo impegnati molto anche dal punto di vista dello sforzo economico. Fino a domenica questa, in realtà abbiamo ottenuto abbastanza poco, quindi credo che fossero comprensibili le parole di Claudio Domenicali. Probabilmente, a questo punto, questa vittoria, è stata bellissima ma è arrivata un po' tardi per tutti e due. Chi al suo posto? Lasciateci ancora qualche giorno e poi faremo un annuncio, credo prima della gara di Barcellona. Adesso ci godiamo la prima doppietta al Mugello della storia della Ducati, la prima vittoria di Lorenzo, in una gara nel suo tipico stile, dove è partito e non l’ha più ripreso nessuno. Come abbiamo sempre detto Danilo Petrucci e Jack Miller sono due piloti Ducati con opzioni a nostro favore e quindi la scelta, se avessimo deciso di non proseguire con Jorge, sarebbe caduta su uno dei due”.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 18:45