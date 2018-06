La Ducati torna sull'aut-aut

"Lasciateci ancora qualche giorno e poi faremo un annuncio, credo prima della gara di Barcellona. Come abbiamo sempre detto Danilo Petrucci e Jack Miller sono 2 piloti Ducati con opzioni a nostro favore e quindi la scelta, se avessimo deciso di non proseguire con Jorge Lorenzo, sarebbe caduta su uno dei due. Adesso ci godiamo la prima doppietta al Mugello della storia della Ducati, la prima vittoria di Jorge Lorenzo che comunque è stata una gara bellissima. Una gara nel suo tipico stile, dove è partito e non l’ha più ripreso nessuno. Al resto penseremo in questi giorni" ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse a Tutti Convocati su Radio 24.

"Per far venire Jorge in Ducati ci siamo impegnati molto anche dal punto di vista dello sforzo economico – ha aggiunto -. Fino a domenica questa, in realtà abbiamo ottenuto abbastanza poco, quindi credo che fossero comprensibili le parole di Claudio (Claudio Domenicali ndr), che ha semplicemente detto che c'era rammarico in quanto non si era ancora riusciti a vincere. Poi la fase successiva è stata un po' interpretata come una sorta di chiusura del rapporto, ed in realtà devo dire che era chiaro, chiaro da entrambe le parti, che sia noi, sia Jorge, stessimo valutando delle alternative perché è normale a questo punto della stagione. Ed è vero probabilmente che a questo punto, questa vittoria, è stata bellissima ma è arrivata un po' tardi per tutti e due".

SPORTAL.IT | 04-06-2018 17:25