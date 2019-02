Semaforo rosso per Sara Errani nel primo turno dell'Oracle Challenger Series, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 162.480 dollari in corso di svolgimento sui campi in cemento di Indian Wells, in California.

La 31enne, numero 143 del ranking mondiale e campionessa in carica, ha ceduto per 6-3, 5-7, 6-2, dopo quasi due ore di lotta, alla statunitense Allie Kick, numero 145 Wta.

