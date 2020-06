La F1 riparte: chiarita la procedura in caso di contagio da Covid

La Formula 1 è pronta a ripartire, con le dovute precauzioni sanitarie e con la certezza di non vedere altri Gran Premi annullati nemmeno se un pilota o un membro di una delle dieci scuderie iscritte al Mondiale dovesse risultare contagiato dal coronavirus. Parola dell'amministratore delegato della F1 Chase Carey, che assicura: "Avremo una procedura che nel caso di un'infezione non ci porterà alla cancellazione della gara".

"La procedura ci consentirà di non portare alla cancellazione del Gp in caso di infezione – ha detto Carey -. Anche nel caso un pilota venisse contagiato, i team avrebbero a sisposizione i sostituti". Il numero uno del circus ha anche detto che la gamma degli scenari possibili è troppo ampia per poter prevedere tutto, "ma una squadra non in grado di correre non annullerebbe la validità del Gran Premio".

Carey, in ogni caso, si è detto fiducioso che i "rigorosi protocolli" messi in atto per ridurre al minimo il rischio con il coronavirus "si dimostreranno sufficienti ad allontanare le preoccupazioni. Esistono linee guida, contenute in 80-90 pagine".

Dopo il lungo stop per la pandemia e la conferma delle prime otto gare del rimodulato calendario del Campionato del mondo, Carey ha inoltre confermato che una decisione definitiva sulla restante parte di stagione in Paesi non europei sarà presa entro la fine di giugno.

Il primo dei due Gp dell'Austria, in programma il 5 luglio, sarà la prima di otto gare europee che saranno disputate nell'arco di due mesi, un ciclo di Gran Premi che si concluderà con il Gp d'Italia a Monza in programma il 6 settembre.

Il resto della stagione non è stato confermato a causa delle incertezze della situazione del coronavirus nei paesi coinvolti, ma Carey si è detto fiducioso che la stagione avrà tra le 15 e le 18 gare. Entro la fine di giugno, quindi, Liberty Media prenderà una decisione definitiva sul calendario.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 11:38