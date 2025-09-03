La F1 torna in chiaro sulla Rai dopo 7 anni? Raisport fa chiarezza sulle voce che infiamma gli appassionati ESCLUSIVA

Sandro Iacobini, coinvolto a sua insaputa nella news di un suo possibile incontro tra la RAI e il CEO della F1 Domenicali, chiarisce tutto

Era il 2 settembre 2018 quando la Rai trasmise per l’ultima volta l’evento del Gran Premio di Formula 1, da allora l’emittente satellitare SKY ha ottenuto l’esclusiva assoluta dei Gran Premi in Italia con alcune trasmissioni anche in chiaro su TV8. Dagli anni d’oro, che segnarono ascolti di ben 13 milioni di telespettatori sulle reti RAI, alla visione in pay di uno degli eventi che più appassiona gli italiani: ma c’è chi ci spera ancora di rivedere in chiaro l’evento.

Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa la notizia (sui social e su alcuni siti specializzati di Formula 1) di un possibile incontro odierno da parte della RAI con il CEO della F1, Stefano Domenicali. Ma, l’emittente di stato fa chiarezza su tale situazione. Si era letto di un incontro del caporedattore centrale di Raisport, Sandro Iacobini, con il Ceo della F1 Stefano Domenicali: ecco come stanno le cose.

La smentita di Sandro Iacobini

La redazione di Virgilio Sport ha cercato conferme sul tam-tam di notizie che circolavano in rete riguardo l’incontro per la Formula 1 in chiaro sulla RAI ed ha sentito in esclusiva Sandro Iacobini, caporedattore centrale di Raisport, il quale ci ha però tenuto a precisare:

“Intanto grazie per la vostra comunicazione, ero all’oscuro di tutto. Non ho mai incontrato il CEO Stefano Domenicali. Aggiungo che, ogni eventuale interesse da parte di Rai legato alla Formula 1, sia di pertinenza del Direttore di Rai Sport e dell’AD di Rai, transitando dai Diritti Sportivi. La notizia che circola in rete, del mio presunto incontro, è del tutto non veritiera e pertanto infondata”.

Dalla Rai a Sky: la storia della Formula 1 in TV in Italia

Il primo assaggio televisivo della Formula 1 in Italia risale al Gran Premio d’Italia del 1953, trasmesso in via sperimentale dalla Rai con la voce di Piero Casucci. Per anni le immagini furono solo parziali: partenze, sorpassi e arrivi. Dagli anni ’60 la copertura crebbe, soprattutto con il GP di Monza e quello di Monaco. Nel 1963 fece il suo debutto Mario Poltronieri, destinato a diventare il narratore ufficiale fino al 1994.

Gli anni Settanta e Ottanta. Poltronieri costruì la propria fama affiancato da tecnici e giornalisti come Giancarlo Falletti, Enrico Benzing, Sergio Noseda ed Ezio Zermiani. Dal 1987 al 1990, a sorpresa, entrò in scena Telemontecarlo, che offrì la copertura completa dei GP in italiano con Renato Ronco e Mauro Forghieri.

La rivoluzione degli anni ’90

Con la legge Mammì del 1990, le tv private entrarono nel gioco. Dal 1991 la Rai e Fininvest si spartirono i Gran Premi: da una parte Poltronieri, dall’altra Andrea de Adamich e Guido Schittone. Nel 1995 la Rai ridusse la propria presenza e dal 1996 l’esclusiva passò a Mediaset.

La doppia via: Rai e Tele+

Nel 1997 la FIA divise i diritti in due pacchetti. Alla Rai toccarono le dirette in chiaro, affidate a Gianfranco Mazzoni con il supporto tecnico di Giorgio Piola e Ivan Capelli. Alla piattaforma Tele+, grazie al progetto “Bernievision” di Ecclestone, andarono gare, qualifiche e prove libere in esclusiva per gli abbonati. Questa dualità durò fino al 2003, anno della chiusura di Tele+.

Il ritorno alla Rai e i primi passi di Sky. Tra il 2007 e il 2009 Sky tornò a trasmettere la Formula 1, seppur senza esclusiva: le gare restavano visibili anche sulla Rai. Dal 2010 al 2012 Viale Mazzini tornò a detenere i diritti completi, con la collaudata coppia Mazzoni–Capelli.

L’era Sky per la Formula 1

Il vero cambio di passo arrivò nel 2013: Sky acquistò i diritti principali, garantendosi dieci GP in esclusiva e trasmettendo tutti gli altri in coabitazione con la Rai. Ma dal 2018 la Rai uscì definitivamente di scena, lasciando a Sky l’esclusiva totale. Solo TV8, canale in chiaro del gruppo, continuò a proporre alcune dirette e tutte le differite.

Sky ha confermato i diritti esclusivi per la Formula 1 fino al 2027. Dal 2024, però, le dirette gratuite di TV8 sono scese a due appuntamenti, Imola e Monza, con l’aggiunta delle Sprint Race trasmesse in chiaro. Intanto la squadra di commento è stata rinnovata: Carlo Vanzini resta la voce principale, mentre nel pre e post gara la conduzione è affidata a Davide Camicioli, affiancato da Ivan Capelli e Vicky Piria.