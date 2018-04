La favola di Cecchinato: da ripescato vince un torneo

Marco Cecchinato eroe a Budapest. Il 25enne palermitano è stato in grado di sconfiggere in due set l'australiano John Millman per 7-5, 6-4 conquistando il primo titolo ATP della sua carriera.

Un'impresa aiutata anche dalla buonasorte: il tennista siciliano (che da lunedì sarà il numero 59 del mondo e il terzo italiano del ranking dopo Fabio Fognini e Andreas Seppi) era infatti stato eliminato nelle qualificazioni dal 30enne estone Jurgen Zopp (il numero 133 del mondo). Era però stato ripescato come "lucky loser" a causa del ritiro di Laslo Djere. Per la nona volta della storia un ripescato con il sistema del "lucky loser" riesce a vincere un torneo ATP.

SPORTAL.IT | 29-04-2018 20:40