Secondo quanto riportato dal Cadena Ser, l'idea di far disputare una gara della Liga negli Stati Uniti (progetto firmato da Tebas, presidente della Liga) non piacerebbe affatto alla RFEF, la federazione spagnola.

Secondo RFEF, Tebas non avrebbe neanche la libertà per firmare un accordo del genere. Rubiales, numero uno delle federazione spagnola, pare pronto ad un vero e proprio braccio di ferro per non permettere che si giochi negli States.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 07:25