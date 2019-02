La Ferrari 2019 fa discutere: ecco cosa stupisce i tifosi

Sono stati tolti i veli alla SF90, la nuova monoposto Ferrari che gareggerà nel Mondiale 2019 di Formula 1. Sui social i tifosi si dividono su una particolare caratteristica: il colore della monoposto, lontano dal classico rosso Ferrari.

Il rosso della SF90 è meno acceso, opaco: in rete tanti tifosi storcono il naso, invocando una tonalità più tradizionale.

SF90: ECCO LE FOTO DELLA NUOVA FERRARI

Colore a parte, balzano all’occhio gli inserti neri e linee semplici, specialmente nell’ala anteriore, per assecondare le nuove norme regolamentari sull’aerodinamica. L’ala anteriore è più larga e più semplice nei suoi profili aerodinamici, quella posteriore è più larga e alta. I deviatori di flusso sulle fiancate sono stati ridotti in altezza, mentre le prese d’aria dei freni anteriori sono state semplificate. Il peso sale a 743 chilogrammi, e la quantità disponibile per la gara è salita da 105 a 110 kg.

La SF90 (sigla di progetto 670) è la sessantacinquesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il campionato del mondo di Formula 1, ed è stata nominata così in onore dei 90 anni della Scuderia fondata nel 1929 da Enzo Ferrari.

L’auto, svelata a Maranello, debutterà in pista lunedì, nei test di Barcellona (18-21 febbraio) e poi in campionato il 17 marzo a Melbourne: l’obiettivo di Sebastian Vettel e Charles Leclerc è rompere il digiuno iridato che va avanti dal 2007.

Queste le parole del tedesco: “Non vedo l’ora di salire sull’auto, purtroppo non ho la tuta… ma è veramente bellissima. Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e dobbiamo fare un ultimo passo. Leclerc è fortissimo e ci aiuterà a migliorare”.

Così Charles Leclerc: “Sono cresciuto nella Academy, mi ha aiutato enormemente a crescere come pilota e quindi oggi sono molto orgoglioso ed emozionato di partire per questa nuova avventura. Non sono nervoso, credo che per me sia una grande opportunità e avere Vettel come compagno di squadra non potrà che aiutarmi. Sarà una stagione esaltante, non ci resta che metterci al lavoro”.

