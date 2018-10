La Ferrari cambia pelle in Giappone. Nessun aggiornamento tecnico, ma importanti novità estetiche: le monoposto della scuderia di Maranello si presenteranno con una livrea tutta nuova nel prossimo Gran Premio di Formula 1 a Suzuka. Secondo quanto riporta Autosport.com, la decisione di cambiare i colori di alcune parti della SF71H sarebbero sarebbero legati all'avvio di nuove attività del principale sponsor di Maranello, il colosso del tabacco Philip Morris.

Verrà ritoccato il colore sul cofano motore, sull'alettone posteriore e sui deviatori di flusso sulle fiancate e il cambio look rispetto a quello abituale ammirato per tutto il 2018 sarà evidente.

Lo scorso febbraio la Philip Morris ha prolungato il suo rapporto, ormai quarantennale, con la Ferrari fino al 2021: il cambio cromatico ha l'obiettivo di puntare l'attenzione su nuove e diverse attività commerciali del gruppo, nei settori della scienza e innovazione per l'incremento di tecnologie lontane dal mondo del fumo. A Suzuka compariranno quindi alcune zone di differente colore nei punti principali, fra cui il cofano e l'alettone posteriore.

Al volante intanto Sebastian Vettel cerca il riscatto dopo gli ultimi mesi certo non positivi per la Ferrari. I distacchi emersi in Russia stanno facendo ricredere chi pensa che le monoposto rosse siano superiori alle Mercedes: "Sono stati molto bravi a dire di avere un’auto inferiore. Credo che abbiano una vettura molto forte. Anche noi sappiamo di poter contare su un’auto forte. Non è bello avere un gap del genere. Ci sono state sessioni di qualifica in cui abbiamo siamo stati in vantaggio e in altre invece hanno avuto loro il sopravvento. Dobbiamo solo continuare a sviluppare l’auto".

03-10-2018