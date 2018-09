La Ferrari lascia a casa Raikkonen: la reazione del finlandese

Adesso è ufficiale: la Ferrari e Kimi Raikkonen a fine stagione si separeranno.

Lo ha annunciato lo stesso team principal della rossa, Maurizio Arrivabene, attraverso un comunicato: "La Scuderia Ferrari comunica che, alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale. Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra. In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni".

Il finlandese, va ricordato, è l'ultimo pilota ad aver portato il titolo iridato a Maranello: è successo Giochi fatti per il compagno di squadra di Sebastian Vettel dalla prossima stagione si attende solo l'annuncio dell'arrivo del monegasco Charles Leclerc, 20enne prodotto della Ferrari Driver Academy, già vincitore del titolo di Formula 3 e di Formula 2, e lanciato quest'anno in Formula 1 con l'Alfa Romeo-Sauber che utilizza le power unit del Cavallino.

Sebastian Vettel ha recentemente parlato a Ziggo Sport dell'ultimo weekend di Monza, attaccando il team e il proprio compagno di scuderia Kimi Raikkonen. “Non sono particolarmente contento del modo in cui il team ha gestito le cose sabato in qualifica, avrei dovuto partire io dalla pole position – ha dichiarato il pilota di Heppenheim – Per me è chiaro che combatto contro tre auto e non sono mai stato in una posizione diversa. In ogni caso va bene così, non mi aspetto nient’altro”. Parole che di fatto hanno anticipato quello che ormai tutti si attendevano: l’addio del talentuoso scandinavo alla ‘Rossa’.

Raikkonen, però, non smetterà: andrà a correre proprio con l’Alfa Romeo-Sauber.

