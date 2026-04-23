La Ferrari ha concluso positivamente il test/filming day sulla pista Monza dove Hamilton e Leclerc hanno potuto testare gli aggiornamenti sulla SF-26 per Miami in particolare la "macarena" ala già vista in Cina

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Duecento chilometri per sperare, sognare, colmare, acciuffare. La lista di infiniti sarebbe lunga perchè tanti sono i desideri della Ferrari alla ripresa del Mondiale di F1 tra una decina di giorni oramai a Miami. Sarà una SF-26 diversa, rinnovata e con le ali, intesa come “macarena“, appunto per volare magari a ridosso della Mercedes. Il filming day di Monza con Hamilton e Leclerc che si sono alternati alla guida della rossa ha dato esito positivo. Il resto lo sapremo solo in Florida.

Cosa ha detto il test di Monza

Non Fiorano ma il tempio della velocità, Monza. Scelta non casuale quella della Ferrari per il suo test “camuffato” da Filming Day. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno percorso i 200 chilometri concessi da regolamento, spartendo in parti uguali da bravi compagni di scuderia la distanza consentita. L’obiettivo del Cavallino Rampante era testare su una pista veloce come quella lombarda i tanti aggiornamenti partoriti dagli uffici tecnici di Maranello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questo mese di sosta forzata, in attesa di capire la questione ADUO, la SF-26 ha subito una trasformazione completa. Sono stati apportati aggiornamenti all’aerodinamica posteriore, modifiche al sistema idraulico, un nuovo alettone anteriore e la prima evoluzione del fondo. A Miami vedremo una Ferrari con un pacchetto rinnovato del 60% rispetto alla monoposto vista in Australia, Cina e Giappone.

Ora Hamilton e Leclerc possono ballare la macarena

Tutto è andato per il meglio, sia Leclerc che Hamilton hanno avuto la possibilità di testare i principali aggiornamenti apportati alla vettura, soprattutto si è rivista all’opera l’ala “Macarena” in una versione più evoluta, rivista e corretta di quella che era stata montata nei test di Barcellona di preseason e poi solo nelle fp1 in Cina prima di essere impacchettata e riportata in galleria del vento a Maranello..

Gli altri non sono stati a guardare

Oltre alla Ferrari , anche altre squadre stanno approfittando della pausa per testare le loro vetture, sia quelle attuali che quelle più datate, nei programmi TPC . La Williams lo ha fatto a Silverstone con la sua vettura del 2025, anche l’Audi ha avuto modo di effettuare dei test e Verstappen è tornato al volante della Red Bull.

E sicuramente anche la Mercedes avrà lavorato per rendere ancora più perfetta la sua freccia d’argento che ha dominato le prime tre gare. A questo punto considerando anche le modifiche apportate alla gestione dell’energia della power unit non resta che aspettare Miami per capire quali saranno i “nuovi” valori in campo o se questa lunga sosta, gli aggiornamenti, i cambiamenti saranno la solita montagna che ha partorito il topolino.