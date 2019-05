La Ferrari penalizza ancora Leclerc: il monegasco inizia ad arrabbiarsi

Solo tre podi in cinque gare e nessuna pole position. L’inizio di Mondiale 2019 per la Ferrari ha i connotati dell’incubo e la musica non sembra voler cambiare.

A Montecarlo infatti le Rosse hanno vissuto un altro sabato da dimenticare. E pensare che la giornata era iniziata bene con l’ottima performance di Charles Leclerc, velocissimo nella sessione di libere della mattinata, ma poi il brutto incidente in cui era occorso Seb Vettel nella stessa sessione aveva allungato ombre nere che hanno sprigionato pioggia durante le qualifiche.

Se infatti il tedesco partirà solo dal quarto posto, a quasi un secondo dall’inarrivabile Lewis Hamilton, in pole davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, da dimenticare è stato il pomeriggio di Leclerc.

Il giovane pilota monegasco teneva in modo particolare a ben figurare nel Gran Premio di casa e invece le cose sono andate malissimo dato che l’ex Alfa Sauber sarà costretto a partire addirittura dall’ottava fila.

Sedicesimo in griglia, Leclerc ha fallito la qualificazione al Q1 in circostanze destinate a far discutere.

In quei minuti, infatti, il team era impegnato con Vettel per evitare l’esclusione del tedesco al punto da ignorare le richieste che lo stesso Leclerc aveva avanzato in radio. Risultato, il francese è stato superato da altri piloti che hanno migliorato le proprie prestazioni fino a determinare l’esclusione del ferrarista dalla lotta per la pole.

Questo il commento di Leclerc: “Ho chiesto al team, fino a un certo punto ‘Siete sicuri che ce la facciamo? perchè abbiamo solo un decimo e mezzo di margine’. Mi sono detto che ce l’avrei fatta, però a un minuto hanno scoperto che non era più buono come tempo ed era troppo tardi. Sono più deluso che arrabbiato”.

“È stato un momento abbastanza difficile, perché anche a casa vedono questa situazione e in generale in una pista come Monaco non possiamo permetterci di essere fuori in Q1 – ha aggiunto – Non possiamo cambiare le cose, però adesso è veramente difficile adesso e domani lo sarà ancora di più perché questa è una pista dove non si passa”.

SPORTAL.IT | 25-05-2019 17:11