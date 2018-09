La Ferrari piomba sul figlio di Schumacher

Uno Schumacher potrebbe presto tornare a guidare una monoposto Ferrari. Maurizio Arrivabene, a margine delle prove libere a Singapore, ha dichiarato che la porta della scuderia di Maranello è "sempre aperta" per il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, il 19enne Mick.

"La cosa più importante è lasciarlo crescere, senza fare pressione. I recenti risultati sono molto, molto buoni, e gli auguro una grande carriera. Con un nome come questo, che ha scritto pagine storiche della storia della Ferrari, la porta di Maranello è sempre aperta, naturalmente. Ma senza affrettare i tempi", sono le parole del team manager della Ferrari.

"Questa è una decisione di famiglia – ha continuato -, intendo una decisione della famiglia Schumacher. Ma i ragazzi si divertono, glielo ripeto sempre: sii concentrato, concentrato, ma nel frattempo divertiti, e cresci lentamente ma bene e poi vedremo in futuro. Come puoi dire 'no' a Maranello a un nome come questo?".

Attualmente impegnato nella Formula 3 europea, Mick Schumacher potrebbe ottenere nel 2018 i punti necessari per conquistare la superlicenza obbligatoria per correre in F1. Per arrivare all'ambita licenza i driver devono collezionare 40 punti in un periodo di tre anni, e Schumi jr è già a 22: per "qualificarsi" basterà posizionarsi tra i primi tre del campionato. In passato, lo stesso Max Verstappen è passato direttamente dalla F3 alla F1 con questa modalità.

Il team principal dell'Alfa Romeo Sauber, Frederic Vasseur, frena: "Penso che ci sia un passo enorme tra Formula 3 e Formula 1, e con i pochi test che abbiamo a disposizione durante l’inverno, non dico che sia impossibile, ma è comunque molto difficile fare il grande passo. Avrebbe più senso per lui fare la Formula 2, così da potere avere un collegamento anche con un team di Formula 1 per fare delle FP1. Ci sono tanti modi per prepararsi al meglio al grande Circus". Schumi jr, che potrebbe essere inserito nella Ferrari Academy, interessa anche ad altre scuderie come la Red Bull.

SPORTAL.IT | 15-09-2018 10:30