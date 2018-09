A Singapore la Ferrari sbaglia, Hamilton no e si prende la pole

Due settimane dopo il trionfo al Gp d’Italia a Monza, vinto da Lewis Hamilton con il compagno di squadra Valtteri Bottas al terzo posto, le Mercedes ribadiscono il proprio dominio sul Mondiale 2018, già testimoniato dalle chiare supremazie nelle classifiche piloti e costruttori. A Singapore, sul circuito di Marina Bay, la pole position è di Hamilton, con il tempo di 1:36:015, per la settima volta su quindici Gp disputati e per la quarta volta nelle ultime sei gare. Dietro all’inglese si è insediato a sorpresa Max Verstappen, capace di sfruttare il buon potenziale della Red Bull sul circuito cittadino di Singapore, lo stesso che aveva permesso a Daniel Ricciardo, poi sesto in griglia, di chiudere il Q1 davanti a tutti.

Le Red Bull, quindi, staccate di oltre un secondo dalle Ferrari nelle prove del venerdì, hanno colmato il gap con le Rosse, protagoniste di una qualifica in sordina. Solo terzo Sebastian Vettel, distante oltre mezzo secondo dal rivale per il titolo iridato (1'36"628), mentre Raikkonen ha chiuso al quinto posto, dietro a Bottas Il finlandese della Ferrari, al primo Gp dopo l’ufficializzazione del distacco da Maranello a fine stagione, si è comunque difeso bene, chiudendo davanti a tutti il Q2 nonostante un errore di strategia della scuderia, che lo aveva mandato in pista con le gomme ultrasoft, costringendolo poi a un precipitoso rientro ai box.

E pensare che Hamilton aveva rischiato una clamorosa esclusione già dal Q1, chiuso al quattordicesimo posto. Poi, però, sono emerse le distanze: Hamilton, già vincitore a Singapore nel 2009, 2014 e 2017, cercherà il quarto trionfo per fare un passo avanti quasi definitivo nella corsa al titolo. Completano la top ten le due Force India di Sergio Perez e Esteban Ocon, inframmezzate dalla Haas di Romain Grosjean, decima la Renault di Nico Hulkenberg. Tredicesimo posto per il futuro ferrarista Charles Leclerc.

