La Ferrari stupisce: sorprendente ammissione della Mercedes

"La Ferrari è il nostro punto di riferimento": in un'intervista alla televisione tedesca RTL il boss della Mercedes Toto Wolff ha fatto un'ammissione sorprendente dopo le prime giornate di test della Formula 1 a Barcellona.

La nuova Ferrari SF90 va forte e ha sorpreso anche le Frecce d'Argento: "Da questi tre giorni l’impressione è che la Ferrari sia più veloce, più veloce di noi. Si sono mostrati veloci sul giro singolo e sui long run. Noi non abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale, ma neppure loro lo hanno fatto. Al momento realisticamente la Ferrari è almeno mezzo secondo davanti a tutti, vediamo cosa accadrà la prossima settimana. Sarà importante vedere il comportamento di nuovi pezzi sulla nostra vettura".

Solo pretattica o sincera ammissione di essere in ritardo? Con la Mercedes non si può mai sapere visto i tanti giochetti mentali in passato. Due anni fa ad esempio Lewis Hamilton si era sperticato in elogi per la Ferrari SF70-H, poi battuta nettamente in pista.

Ma Wolff è più specifico: "Al momento la Ferrari è il punto di riferimento, e tutti noi dobbiamo guardare a loro. Non pretendiamo di vincere ogni campionato, è impossibile. Il desiderio e la volontà ci sono, ma al momento non siamo dove vorremmo essere. C’è stato un grande cambio regolamentare, e si possono vedere chiaramente due differenti filosofie di progettazione dell’ala anteriore. E sembra proprio che la Ferrari abbia trovato l’esatta interpretazione".

"Penso sia necessario guardare all’altro concept dell’ala anteriore e decidere se restare così perché pensiamo possa funzionare durante la stagione, o cambiare filosofia. E se dovessimo decidere di cambiare, serviranno settimane e mesi. Ma qualunque cosa decideremo, faremo del nostro meglio".

Intanto in pista la Mercedes ha dato segni di risveglio nell'ultimo giorno di collaudi. Lewis Hamilton ha centrato con le ultrasoft il terzo tempo con 1’17”977, dietro ad Albon e Ricciardo. Quarto Leclerc che ha fatto registrare un lusinghiero 1’18”046 con le gomme soft.

In netto ritardo la Williams: "Inizio non perfetto – ha detto ai microfoni di Sky Kubica – anche oggi non è stato facile, alla fine ho percorso 12 e 14 giri per sentire in macchina sensazioni miste. Per noi i test iniziano settimana prossima, qui finora 14 giri in 4 giorni! È come non aver fatto niente, non è una buona situazione, la macchina non solo è in ritardo, ma è preoccupante quello che potrà succedere. Speriamo di uscirne e di poter girare di più la prossima settimana, io sono 9 anni che non corro".

I tempi della sessione mattutina

1. Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda STR14 1m 17.637s 66 laps

2. Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team R.S.19 1m 17.785s 34 laps*

3. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m 17.977s 58 laps*

4. Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 1m 18.046s 90 laps

5. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m 18.356s 11 laps*

6. Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing C38 1m 18.511s 86 laps

7. Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m 18.563s 64 laps*

8. Pierre Gasly FRA Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15 1m 19.202s 83 laps

9. Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m 19.389s 18 laps

10. Lando Norris GBR McLaren F1 Team MCL34 1m 19.543s 58 laps

11. Lance Stroll CAN SportPesa Racing Pont F1 Team RP19 1m 20.026s 47 laps

12. Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing FW42 1m 21.542s 48 laps*

SPORTAL.IT | 21-02-2019 15:30