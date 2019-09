F1, la Ferrari trionfa: doppietta. Rivincita di Vettel su Leclerc

Trionfo totale della Ferrari a Singapore. Il Cavallino Rampante a Marina Bay ottiene la sua prima doppietta della stagione: Vettel si prende la rivincita tagliando il traguardo davanti al compagno di scuderia Leclerc. Sul podio anche Verstappen. Hamilton, al quarto posto, mastica amaro anche se in classifica generale resta largamente in vantaggio.

LA GARA

Buona la partenza di Leclerc, che scatta bene e mantiene la testa della corsa. Hamilton ringhia alle sue spalle ma il tracciato cittadino non permette molte possibilità di sorpasso. Poi Vettel e Verstappen. Nessuno spinge nei primi giri e i ritmi sono simili per tutte le monoposto, che cercano di risparmiare le gomme.

La corsa si anima quando comincia la girandola dei pit stop: Leclerc dopo il cambio gomme si ritrova a sorpresa dietro a Vettel, Hamilton ritarda il rientro ai box e spinge come un forsennato per restare davanti, ma torna in pista dietro alle due Ferrari e Verstappen, perdendo così due posizioni.

Il quartetto di testa a metà gara è composto da Vettel, Leclerc, Verstappen e Hamilton: il tedesco ha 5 secondi di margine sul pilota del Principato, vantaggio annullato dall’entrata della safety car a causa di un incidente causato da una Williams.

Dopo 5 giri finisce il regime di safety car, e inizia il duello tra le due Ferrari: Leclerc attacca, Vettel si difende aiutato dal circuito. Dietro in agguato c’è Verstappen. Un’altra safety car (rottura motore Perez) interrompe temporaneamente la battaglia tra le due rosse, poi ancora Leclerc insidia Vettel. Le due Ferrari ne hanno di più e staccano nettamente Verstappen e le due Mercedes, che fanno inusualmente da spettatrici. Ma una nuova safety car, la terza, dentro per un incidente di Raikkonen, di nuovo annulla tutti i distacchi e congela le posizioni.

Nel finale Vettel con alcuni giri veloci tiene a bada il compagno più giovane e guadagna terreno per chiudere la gara con tranquillità al primo posto. Dietro Hamilton, che ha le gomme più fresche, lotta con Verstappen per il terzo posto ma deve desistere.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Vettel

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Bottas

Albon

Norris

Gasly

Hulkenberg

Giovinazzi

22-09-2019