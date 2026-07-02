La festa dei tifosi Usa dopo la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina

Gli statunitensi si qualificano agli ottavi di finale dei Mondiali, clamorose le celebrazioni a Kansas City dopo la vittoria su Dzeko e soci: americani ormai pazzi per il "soccer".

Kansas City, 2 lug. (askanews) – I tifosi della nazionale statunitense sono esplosi di gioia nella fan zone di Kansas City dopo che la squadra co-organizzatrice dei Mondiali si è qualificata agli ottavi di finale del torneo, sconfiggendo la Bosnia-Erzegovina per 2-0. Folarin Balogun ha aperto le marcature a Santa Clara prima di essere espulso nel secondo tempo, ma Malik Tillman ha siglato la vittoria con un gol su calcio di punizione.