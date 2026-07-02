Kansas City, 2 lug. (askanews) – I tifosi della nazionale statunitense sono esplosi di gioia nella fan zone di Kansas City dopo che la squadra co-organizzatrice dei Mondiali si è qualificata agli ottavi di finale del torneo, sconfiggendo la Bosnia-Erzegovina per 2-0. Folarin Balogun ha aperto le marcature a Santa Clara prima di essere espulso nel secondo tempo, ma Malik Tillman ha siglato la vittoria con un gol su calcio di punizione.
La festa dei tifosi Usa dopo la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina
Gli statunitensi si qualificano agli ottavi di finale dei Mondiali, clamorose le celebrazioni a Kansas City dopo la vittoria su Dzeko e soci: americani ormai pazzi per il "soccer".
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