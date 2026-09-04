La FIA a Monza revoca il podio di Monaco a Gasly: cosa cambia nelle classifiche di F1, l'aggiornamento

La FIA ha ristabilito il podio del GP di Monaco di quest'anno, restituendo il terzo posto ad Isack Hadjar e revocandolo a Pierre Gasly: gli effetti sulle classifiche Piloti e Costruttori

La F1 aveva una questione in sospeso riguardo il GP di Monaco dello scorso 7 giugno, e che riguardava da vicino in particolare Pierre Gasly e un podio nella gara del Principato che sostanzialmente era finito sub judice. A distanza di qualche mese, qualche altro Gran Premio e una pausa estiva, la FIA ha emesso la sua sentenza sui fatti e revocato (di nuovo) il terzo posto al pilota Alpine.

Cos’era successo nel GP di Monaco

Una decisione arrivata nel pieno del fine settimana di Monza, e che chiude una vicenda vagamente interpretabile sotto diversi punti di vista. Gasly, ricordiamo, aveva ottenuto sulla pista il terzo posto al traguardo del Gran Premio di Monaco. Nel corso della gara, però, il francese aveva infranto i limiti previsti nella pit-lane, superando quelli consentiti di 60 km/h. Il pilota in due occasioni si era reso protagonista di un eccesso di velocità, seppure solo leggermente al di sopra del limite, ovvero 60,4 km/h e 60,5.

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La direzione gara emise quindi due penalità, ognuna da 5 secondi, per un totale di 10 che, su decisione di Alpine, furono scontate direttamente a fine gara, con effetti tangibili sulla classifica al traguardo. Gasly quindi da terzo che era finì settimo, consentendo ad Isack Hadjar di cogliere il suo primo podio da pilota ufficiale Red Bull.

Il ricorso di Alpine e la decisione della Corte d’Appello FIA

Qualche giorno dopo però Alpine decise di presentare ricorso, facendo leva su un difetto di misurazione legato alla linea della corsia box, più corta di 77 centimetri rispetto a quanto risultava dalle mappature ufficiali. Ergo, anche il sistema di cronometraggio aveva quindi sbagliato. Il ricorso fu accolto e Gasly quindi era tornato sul podio di Monaco, facendo nuovamente scivolare indietro Hadjar.

Arriviamo quindi al 3 settembre, giorno in cui la FIA tramite la sua Corte d’Appello Internazionale ha di nuovo ribaltato tutto come si legge dall’ufficialità della sentenza emessa. In tutto questo periodo infatti McLaren e Red Bull avevano fatto a loro volta ricorso contro il ripristino del terzo posto di Gasly, facendo perno sul fatto che altri piloti erano incappati nella stessa infrazione nel medesimo settore: è il caso ad esempio del compagno di scuderia del francese – e fresco di rinnovo con Alpine – Franco Colapinto, con il team che nel suo caso fece scontare la penalizzazione direttamente in gara, con evidenti effetti sulla strategia in corsa.

I due team ricorrenti inoltre hanno sottolineato la disparità di trattamento anche per quanto riguarda il fatto che ad un pilota venisse tolta una penalità giacché era stato deciso di scontarla a gara terminata. Quindi, quanto deciso dai Commissari Sportivi è stato annullato: i giudici della Corte hanno ravvisato una mancata applicazione del principio di equità tra i piloti con la revoca di una sanzione solo per chi aveva deciso di non osservarla durante la gara. Ma non solo: da Alpine sono arrivate delle valutazioni basate su stime approssimative riguardo la misura della traiettoria effettivamente percorsa da Gasly nella pit-lane.

Gli effetti della decisione della Corte sulle classifiche del Mondiale 2026

Quindi, quali sono gli effetti di questa sentenza? Anzitutto Hadjar conferma il suo terzo posto a 23 secondi dal vincitore Andrea Kimi Antonelli. Gasly è settimo ad una trentina di secondi, dietro a Oscar Piastri (per McLaren) e il duo di Racing Bulls Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Guardando invece alle classifiche del Mondiale, in quella Piloti prima di questa sentenza Hadjar era ottavo a 68 punti e Gasly decimo a 44.

Adesso invece il francese resta sì decimo, ma con 35 punti, mentre Hadjar pur mantenendo anch’egli la posizione guadagna qualcosa, portandosi a 71 punti. E guadagnano, anche se di poco, pure Piastri e i due di Racing Bulls.

Pos. Pilota Team Punti 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 242 2 Lewis Hamilton Ferrari 183 3 George Russell Mercedes 183 4 Lando Norris McLaren 159 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull 112 7 Oscar Piastri McLaren 106 8 Isack Hadjar Red Bull 71 9 Liam Lawson Racing Bulls 51 10 Pierre Gasly Alpine 35 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 25 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Nico Hulkenberg Audi 6 17 Alexander Albon Williams 5 18 Esteban Ocon Haas 3 19 Fernando Alonso Aston Martin 3 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Perez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Per quanto riguarda la classifica Costruttori, McLaren si aggiudica 2 punti in più, dando una piccola mano al suo terzo posto dietro Ferrari e Mercedes, ma gli effetti più decisi si hanno per Racing Bulls ed Alpine, con la prima (che stazione al quinto posto) che si porta a +16 sulla squadra francese, a sua volta sesta ma ora con 54 punti anziché 63, allontanandola da una posizione in coda nella top 5.