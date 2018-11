La Fiat mette Dallas Moore nel motore

La Fiat Torino ha messo sotto contratto un play puro, con la conoscenza del basket italiano e continentale.

Si tratta di Dallas Joseph Moore, 185 cm per 82 kg, nato nell'americana St. Petersburg il 27 ottobre del 1994 ma con passaporto albanese. Mancino dalla spiccata dinamicità e velocità, ha come caratteristica principale la leadership oltre ad un tiro da 3 punti con alte percentuali ed una notevole forza fisica che lo aiuta nell'attaccare il ferro. Formato cestisticamente all'High School di Boca Ciega e successivamente al College di North Florida con percentuali interessanti sin dalla stagione come "freshman" con quasi 13 punti di media, grazie ai quali viene nominato Giocatore dell'Anno dell'Atlantic Sun Conference. Numeri che aumentano nelle annate da "sophomore" dove arriva a quasi 20 punti e 6 assist di media. Per ben 3 anni viene inserito nel "quintetto ideale" dell'Atlantic Sun per poi rendersi eleggibile al draft sia nel 2016 che del 2017. Nel 2017/18 ha vestito la maglia della VL Pesaro, terminando l'anno come secondo miglior scorer (18.7 punti di media) e 3.7 rimbalzi.

Quest'anno ha iniziato con i colori dell'Hapoel Tel Aviv facendo subito registrare 24 punti nel primo match di campionato, con 9 su 13 dal campo. Dallas Moore, pronto a vestire la casacca della Fiat Torino, è arrivato questa mattina in Italia, con volo atterrato a Milano Malpensa alle ore 10.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 15:35