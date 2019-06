La figlia di Fiona May è già nella storia

L’atletica italiana saluta la nascita di una nuova stella. Durante la prova di salto in lungo dei Campionati italiani allievi, giunti alla seconda giornata, che si stanno svolgendo ad Agropoli, in provincia di Salerno, la 16enne Larissa Iapichino ha ottenuto la formidabile misura di 6,64, con 0.2 di vento a favore.

Si tratta del primato nazionale under 18 e anche under 20, che migliora il precedente limite di Maria Chiara Baccini (6,55 nel 1998), nonché della miglior prestazione mondiale Under 20 dell’anno.

Larissa, che gareggia per l'Atletica Firenze Marathon, non è un’atleta qualunque, bensì una doppia figlia d’arte: il padre è infatti Gianni Iapichino, astista italiano degli anni ’80-90, la madre Fiona May, la miglior saltatrice in lungo nella storia dell’atletica italiana, capace di conquistare due ori mondiali e due olimpici. La coppia è stata sposata tra il 1994 e il 2011.

Entusiasmante la progressione della gara della giovanissima atleta azzurra: le misure dei primi due salti sono state 6,44 (vento -1.0) e 6,49 (-0.2), poi al quinto a un centimetro dal record con 6,54 (+0.3), fino al clamoroso balzo che vale anche l'ingresso nella top ten italiana di sempre, all'ottavo posto. La Iapichino conferma quindi di avere le stigmate della campionessa in erba, se è vero che già nel 2018, ad appena 15 anni, aveva fissato a Padova la miglior prestazione italiana allieve nel pentathlon, con 3707 punti e in particolare con un bel 6.12 nel lungo.

“Il mio passato non deve pesarle in alcun modo. Nello sport e nell'atletica è importante che decida di testa sua. Con lei sono esigente, ma non per quel che fa in pista o in pedana" aveva detto mamma Fiona dopo le prime imprese della figlia. Insieme alla madre Larissa era stata protagonista in tenera età di uno spot televisivo di successo.

