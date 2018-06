La figlia di Fiona May stupisce ancora

Larissa Iapichino, figlia dell'ex atleta azzurra Fiona May, sorprende tutti ai Campionati italiani Allievi di Rieti. La 15enne dell’Atletica Firenze Marathon trionfa nel salto in lungo e diventa la migliore azzurra al primo anno di categoria e la quarta Under 18 di sempre.

La ragazza, che aveva già conquistato il titolo italiano, all’ultimo salto è riuscita ad atterrare a 6,38 fissando il suo record personale e battendo il precedente primato di Anastassia Angioi del 2011 come miglior atleta al primo anno di categoria. Larissa, che nella stagione invernale aveva fatto segnare il record italiano indoor di 6,36, è ora a soli 17 centimetri dal primato outdoor, fatto registrare da Maria Chiara Baccini, 6,55 nel 1998.

La figlia di Fiona May, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno in Europa a livello under 18, e la quinta al mondo tra le under 20. Nella gara di domenica ha saltato per sei volte oltre i 6,11 metri: un'impresa che ha lasciato sorpresa anche mamma Fiona, che in tribuna non è riuscita a contenere la sua gioia sfrenata.

"6,38? Come si dice a Firenze è'…tanta roba!", ha commentato Larissa, applaudita dalla madre: "E sì, davvero tanta roba. Il mio urlo era da mamma, adesso capisco come si sentiva la mia quando gareggiavo. È già da un po' che Larissa secondo me può valere più di 6,40, ma non è facile azzeccare subito tutto in una specialità come questa. Io quello che le ho sempre detto è che il salto importante va fatto nella gara importante", ha spiegato la May.

Larissa Iapichino, che frequenta il liceo scientifico, è brava anche a scuola: nell'ultimo anno è stata promossa a pieni voti. Ora affronterà gli Europei under 18 di Gyor, in programma in Ungheria, dal 5 all'8 luglio.

