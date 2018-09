La figlia di The Rock sogna la WWE

Prima di diventare una stella di Hollywood, Dwayne Johnson, alias The Rock, è stato una delle stelle più lucenti e amante del mondo WWE. La sua carriera da wrestler gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo.

Come riporta il The Sun, Simone, 17enne figlia di The Rock, ha deciso di diventare una stella della WWE. Simone ha, infatti, iniziato ad allenarsi al WWE Performance Centre di Orlando. La WWE spera che abbia la classe del padre. Non è la prima volta che padre e figlia scelgono la WWE. Si pensi a Ric Flair e sua figlia Charlotte.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 07:25