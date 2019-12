La Fiorentina allontana la crisi liquidando 2-0 il Cittadella nel quarto turno di Coppa Italia. Reduce da tre sconfitte in consecutivo in campionasto la Fiorentina ha comunque sofferto per larghi tratti di gara la personalità dei granata di Venturato.

Non è stato però tutto facile per la Viola. Il Cittadella era infatti partito bene, trovandosi in svantaggio al 21’ al primo, vero affondo dei Viola: da Sottil a Benassi, impecabile nei tempi di inserimento e nel calciare alle spalle di Luca Maniero.

Al 27’ la Fiorentina si complica la vita per l’espulsione di Venuti per un fallo su Celar lanciato a rete. Panico e lo stesso Celar sfiorano il pareggio, Terracciano è sempre attento e ad inizio ripresa (53') arriva il radoppio della Fiorentina ancora con Benassi, questa volta ben servito da Ghezzal. La gara sembra spegnersi, ma i veneti ci provano con orgoglio fino alla fine, senza trovare la via del punto della bandiera.

Negli ottavi la squadra di Montella se la vedrà con l'Atalanta, remake della semifinale della scorsa edizione vinta dai bergamaschi.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 23:12