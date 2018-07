La Fiorentina aspetta il Milan

Il Milan è alle prese con una corsa contro il tempo per preparare il ricorso da inoltrare al Tas di Losanna contro l’esclusione dalla prossima Europa League decisa dall’Uefa lo scorso 27 giugno. Molto, se non tutto, dipenderà dall’esito dell’eventuale passaggio di proprietà, ma in attesa ci sono altri due club, la Fiorentina e l’Atalanta. Qualora venisse confermata l’esclusione del Milan, infatti, i neroblu accederebbero direttamente alla fase a gironi di Europa League, mentre i viola sarebbero ripescati e dovrebbero disputare ben tre turni preliminari, il primo dei quali già il 26 luglio, ovvero solo 7 giorni dopo la sentenza del Tas.

Il consigliere delegato Sandro Mencucci ha fatto il punto della situazione: “Il 19 luglio ci sarà il giudizio del Tas di Losanna, una data vicina a quella che sarà la prima partita di andata dei preliminari di Europa League. La Fiorentina è in attesa, faremo quello che verrà deciso dai giudici. Ovviamente abbiamo un piano A e un piano B, ovvero quello di non fare l'Europa League e quello di farla in seguito alla decisione del Tas".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 00:00