La Fiorentina batte l'Atalanta tra i veleni, fenomeno Piatek

La Fiorentina supera per 2-0 l’Atalanta al Franchi in una partita valida per la settima giornata di serie A. Dopo un primo tempo piuttosto noioso, in cui gli ospiti giocano meglio, nella ripresa Chiesa guadagna il rigore (contestatissimo) che Veretout trasforma al 63′. Allo scadere ancora Chiesa trova furbescamente la punizione che Biraghi trasforma: molto nervoso al triplice fischio Gasperini, che nel dopo gara va ad affrontare Pioli. In classifica i viola salgono al terzo posto a quota 13 punti, l’Atalanta è quindicesima a 6.

Krzysztof Piatek ancora decisivo per il Genoa. Il bomber polacco trascina il Grifone alla vittoria a Frosinone segnando una doppietta nel primo tempo: al 33′ dal limite di destro trafigge Sportiello, tre minuti più tardi raddoppia grazie a un errore evidente di di Salamon, il Pistolero arriva a 8 gol in campionato. Ai ciociari non basta la rete su rigore di Ciano.

Nell’altra partita delle 15, il Torino conquista tre punti preziosi a Verona battendo il Chievo grazie a una rete di Zaza all’88’.

Serie A, i risultati del pomeriggio

ore 12.30

Bologna-Udinese 2-1

32′ Pussetto (U), 42′ Santander (B), 82′ Orsolini (B)

ore 15

Chievo-Torino 0-1

88′ Zaza (T)

Fiorentina-Atalanta 2-0

63′ rig. Veretout (F), 93′ Biraghi (F)

Frosinone-Genoa 1-2

33′ Piatek (G), 36′ Piatek (G), 41′ rig. Ciano (F)

SPORTAL.IT | 30-09-2018 17:10