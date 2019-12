La Fiorentina beffa l'Inter e fa un favore alla Juve

L’Inter completa la sua settimana da incubo aggiungendo alla delusione dell’eliminazione dalla Champions League l’aggancio subito dalla Juventus in vetta alla classifica.

Al Franchi di Firenze i nerazzurri impattano sull’1-1, subendo il gol del pareggio al 92’: magia del giovane Dusan Vlahovic che salva la panchina di Montella dopo quattro sconfitte e annulla il guizzo dell’ex Borja Valero, a segno senza esultare all’8’ su assist di Brozovic ed applaudito dai tifosi della Fiorentina.

Inter a 39 punti con la Juventus, la Fiorentina sale a 17. Ora per Conte, che lunedì conoscerà il nome dell’avversaria nei sedicesimi di Europa League, inizia la volata per il titolo d’inverno che si concluderà il 13 gennaio.

I viola non hanno demeritato sul piano del gioco, pagando però l’assenza di Ribery e in generale lo scarso peso offensivo. L’Inter si è accontentata del minimo sforzo, pagando dazio nel finale: dopo il vantaggio, infatti, i giocatori di Conte si sono limitati a controllare le offensive degli avversari per poi rendersi protagonisti di rare, ma insidiose, ripartenze. In una di queste Martinez aveva anche trovato il raddoppio al 38’ del primo tempo, ma il Var ha annullato tutto per fuorigioco di Lukaku autore dell’assist.

In precedenza Handanovic si era opposto con bravura a Badelj al tiro dalla distanza nell’unico, vero pericolo creato dalla Fiorentina nel primo tempo.

Ripresa deludente. Tanti falli, gara spezzettata con poche occasioni. L’Inter non affonda il colpo, la Fiorentina non morde e si rende pericolosa solo con Castrovilli dalla distanza, ma poi Montella manda in campo Vlahovic per l’acciaccato Chiesa e l’attacco dei viola acquista peso.

Conte si affida al giovanissimo Agoumé e a Politano oltre che all’esperienza di Godin, ma sarà Skiniar a concedere troppo spazio a Vlahovic al 92’. Conte mastica amaro e subisce l’aggancio in vetta.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 22:57