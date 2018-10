La Fiorentina cerca rinforzi dai Reds

Le prestazioni di Pjaca e Mirallas non stanno convincendo nè il tecnico Stefano Pioli, nè tantomeno la dirigenza che si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno offensivo.

Tra i colpi possibili di Pantaleo Corvino c’è Lazar Markovic, ala sinistra di proprietà del Liverpool. Il serbo ha collezionato solamente 34 presenze in 4 anni con la maglia dei Reds e difficilmente Klopp gli concederà spazio durante la stagione.

Non solo: Markovic ha il contratto in scadenza a giugno e potrà dunque trasferirsi in un nuovo club a partire dalla prossima estate. La Viola è pronta a contattare l’agente del calciatore per convincerlo a venire a Firenze. Corvino dovrà però prestare attenzione alle altre pretendenti: Galatasaray e Porto, in particolare, sembrano molto interessate al giocatore.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 16:30