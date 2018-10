La Fiorentina cerca rinforzi dal Chelsea

La Fiorentina pensa a Rubén Loftus-Cheek per rinforzare la propria rosa.

Il centrocampista classe ‘96 di proprietà del Chelsea sta faticando – in questo avvio di stagione – nel trovare spazio tra i titolari di Maurizio Sarri: solamente tre presenze (99 minuti totali) per la mezz’ala inglese.

La volontà dei Blues sarebbe quella di cederlo in prestito ad un club che gli possa garantire più spazio. Tra questi c’è la Viola: Pioli lo vede bene nel suo 4-3-3 ed è per questo che il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha già avviato i contatti con i dirigenti del Chelsea in vista del mercato di gennaio. La Fiorentina non è però l’unica interessata al giocatore, anzi: anche Everton e Borussia Dortmund sono pronte a farsi avanti nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 16:15