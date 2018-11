La Fiorentina cerca un vice Simeone

La Fiorentina cerca un attaccante sul mercato.

Con Cyril Thereau in partenza (Empoli e Frosinone in pole), Stefano Pioli ha chiesto alla società l’acquisto di un centravanti che possa far rifiatare Simeone in alcune gare o da poter inserire durante partite complicate per sbloccare il risultato.

Sono due i profili seguiti da Pantaleo Corvino. Il primo è Alessandro Matri, attaccante d’esperienza in uscita dal Sassuolo vista la concorrenza di Boateng (utilizzato da De Zerbi come falso nueve) e Babacar. Il secondo nome è invece quello di Gianluca Lapadula, centravanti del Genoa, non ancora sceso in campo in questa prima parte di campionato.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 18:25