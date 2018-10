La Fiorentina ci ha provato per Lasagna

Intervenuto a 'Radio Marte', il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha commentato le prime giornate di campionato: "Ci aspettavamo qualche punto in più, magari quelli che abbiamo perso a Bologna. Sicuramente dobbiamo fare di più, voglio una reazione già sabato sera".

"Abbiamo una bella squadra – continua Soldati -, ben messa in campo e il pubblibo vi è molto vicino. Con i giocatori che avevamo e quelli nuovi stiamo cercando di creare un'altra Udinese, l'obiettivo è quella dell'era di Spalletti. Velazquez ha dato una bella impostazione alla squadra, sicuramente cresceremo".

In estate però alcuni giocatori sembravano essere a un passo dal lasciare la maglia bianconera: "Quest'estate c'erano tante squadre su Lasagna ma per noi è un perno, pozzo voleva ripartire da lui e per questo è rimasto. Non c'era solo il Napoli, ma anche la Fiorentina ha provato a prenderlo, quindi stiamo parlando di squadre interessanti".

Proprio l'ex Carpi ha appena rinnovato con la società friulana fino al 2023, come riportato sul sito del club: "Il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè annunciano il prolungamento di contratto dell'attaccante classe '92, Kevin Lasagna. Fresco di convocazione in azzurro, Kevin firma per l'Udinese Calcio fino al 2023, forte delle sue 41 presenze e 15 gol messi a segno tra Campionato e Coppa Italia indossando questi colori".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 17:00