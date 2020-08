La Fiorentina ci prova per Javi Martinez

Suggestione Javi Martinez per la Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco potrebbe sbarcare a Firenze, chiamato dall’ex compagno di squadra Franck Ribery.

Trentun’anni, Martinez ha giocato solo 16 partite in questa stagione per problemi fisici vari e scelte tecniche e non sembra più rientrare nei progetti tecnici dei campioni di Germania. Il giocatore è però seguito anche da diversi club spagnoli, e potrebbe preferire chiudere la carriera in patria.

OMNISPORT | 17-08-2020 10:26