La Fiorentina congela Pioli

Il bottino di due punti nelle ultime quattro partite ha allontanato la Fiorentina dalla lotta per un posto in Europa League.

Le speranze sembrano poche, ma c’è ancora la possibilità di farcela attraverso la Coppa Italia, dove i viola hanno raggiunto la semifinale, pareggiando 3-3 l’andata contro l’Atalanta.

Tiene banco però già il futuro di Stefano Pioli, che potrebbe non sedersi più sulla panchina dei gigliati.

Del tema ha parlato lo stesso tecnico, cui ha risposto prontamente la società attraverso le parole del presidente Mario Cognigni a 'Sky Sport': "Siamo d’accordo con Pioli che a fine stagione analizzeremo tutte le cose positive che hanno funzionato e quelle che invece hanno funzionato di meno in questi due anni, e dopo questa analisi tracceremo eventuali linee guida per il futuro, ma averne parlato adesso, in modo estemporaneo e col risalto mediatico che gli è stato dato, mi è sembrato poco logico perché si rischia di fermare l’attenzione su un argomento poco significativo in confronto agli obiettivi che la squadra sta rincorrendo".

Cognigni confida ancora in un finale di campionato da protagonisti: "Speriamo che la pausa possa portare maggiore equilibrio e riflessione da parte di tutti gli attori. Non voglio prendere in considerazione che ci sia stato un calo di tensione, o peggio deconcentrazione”.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 20:05